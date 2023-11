Fora de combate, Casemiro não deve pintar na Seleção

Baixa para o técnico Fernando Diniz! O Manchester United anunciou, nesta sexta-feira (3), que o volante Casemiro ficará “algumas semanas” fora de combate por contra de uma lesão em uma das coxas – o clube inglês não especificou qual. O cão de guarda dos Diabos Vermelhos sofreu a contusão na partida contra o Newcastle, na última quarta-feira (1), pela Copa da Liga Inglesa. Além de perder o jogador, o time caiu fora da competição.

Com isso, Casemiro está fora dos dois próximos compromissos da Seleção Brasileira nas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. No dia 16/11, os Canários vão a Barranquilla, onde enfrentam a Colômbia. Já no 21/11, o time verde e amarelo recebe a Argentina, no Maracanã, no Rio de Janeiro, na reedição da última final da Copa América.

O Brasil ocupa a terceira colocação, com sete pontos, cinco atrás da líder Argentina e com a mesma pontuação do Uruguai, mas em desvantagem nos critérios de desempate.

Pelo United, Casemiro atuou em 12 partidas nesta temporada. Ele soma, aliás, quatro gols e uma assistência, números interessantes para um primeiro volante.

