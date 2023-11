Ronaldo Fenômeno e Celina Locks realizam evento em São Paulo

A Fundação Fenômenos, criada pelo empresário e ex-jogador Ronaldo Luís Nazário de Lima em 2010, realizará a terceira edição do “Bazar Fundação Fenômenos”. Trata-se de uma ação beneficente idealizada pela empresária e influenciadora Celina Locks, presidente da Fundação Fenômenos e esposa de Ronaldo. O evento (leia mais abaixo) já aconteceu em outras duas oportunidades, em 2019 e 2022. O Bazar tem o objetivo de arrecadar fundos para a entidade sem fins lucrativos realizar as suas ações. O projeto já beneficiaram mais de 85 mil pessoas, em 23 comunidades do Brasil.

No ano passado, o Bazar contou com o apoio de 54 marcas e cerca de mil visitantes estiveram presentes. Neste ano, a expectativa é de que o evento reúna em torno de seis mil pessoas no clube Pinheiros. Já são 31 marcas e personalidades que doaram peças para o atual evento e mais 70 devem se juntar ao BFF 2023.

Moda + social: Esposa de Ronaldo explica Bazar

Com concepção e execução do projeto da Octagon Latam, agência de marketing esportivo e entretenimento de Ronaldo, o Bazar Fundação Fenômenos unirá forças do mundo da moda com iniciativas sociais, como explica a própria Celina:

“Nosso propósito é unir duas pontas, moda e iniciativa social, para potencializar os programas sociais executados pela Fundação Fenômenos. Não tenho palavras pra expressar a minha felicidade, em mais uma vez, reunir amigos e o universo da moda que tanto amo para fazer o bem e apoiar as causas e lideranças sociais que fazem a diferença em nosso país”.

A Fundação Fenômenos está comprometida com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU de Erradicação da Pobreza e de Redução das Desigualdades, além de apoiar 70 empreendedores e lideranças, 23 comunidades e mais de 85 mil vidas impactadas positivamente.

Bazar Fundação Fenômenos

Quando: 11 de novembro (sábado)

Horário: das 10h às 18h

Local: Clube Pinheiros (salão de festas) – Rua Tucumã, 36, Jardim Europa – São Paulo

Valor dos ingressos: Comum: R$ 20,00 /Solidário: R$ 10 + 1kg de alimento não perecível

