Presidentes de Flu e Boca pedem paz às torcidas antes da final Libertadores

A ameaça da Conmebol de realizar a final da Libertadores entre Fluminense e Boca Juniors surtiu efeito. A diretriz da entidade sul-americana veio depois que a violência entre as duas torcidas tomou conta da praia de Copacabana. Assim, os presidentes do Tricolor e do Boca, Mário Bittencourt e Jorge Amor Ameal, respectivamente, divulgaram um vídeo, neste sexta-feira (3) em conjunto pedindo paz.

No vídeo veiculado nas redes sociais da Conmebol, Mário Bittencourt e Jorge Amor Ameal instam brasileiros e argentinos para seguirem em paz e para que a Conmebol não proíba o público no Maracanã.

“Olá, torcida Tricolor. Aqui é o presidente Mario Vitencourt. Acabei de fazer uma reunião aqui com o presidente Alejandro da Comebol, e com o presidente Jorge, do Boca Juniors, um grande amigo nosso. Gostaria muito de dizer a vocês que amanhã é um dia de muita festa, de muita alegria. Nós vamos ter o Maracanã lotado com brasileiros, argentinos, torcedores do Fluminense e torcedores do Boca”.

Prosseguiu o presidente do Fluminense.

“E que é muito importante que a gente estabeleça de hoje para amanhã um clima de paz, um clima que possa unir os dois povos, para que a gente possa estar no Maracanã amanhã fazendo uma linda festa, uma linda festa do futebol, em que vai sair o vencedor, aquele que jogar melhor, aquele que fizer uma grande partida, aquele que tiver os seus torcedores presentes. Então é muito importante que nós amanhã estejamos juntos”, afirmou Mário Bittencourt.

Flu divulga nota e pede paz na Libertadores

Diante da repercussão negativa do problema, o Fluminense também divulgou nota fazendo um apelo contra a violência.

“O Fluminense FC repudia qualquer tipo de violência, verbal ou física, de todas as torcidas. O foco dos torcedores deve ser exclusivamente o futebol e a festa, na arquibancada e nas ruas da cidade, com os tricolores aproveitando esse momento especial da história do Clube.

Em reunião realizada no início da tarde de hoje, o Fluminense firmou um pacto com as principais lideranças das torcidas organizadas do clube para que os conflitos sejam cessados imediatamente com torcedores do Boca Juniors.”

Assim, Boca Juniors e Fluminense se enfrentam no próximo sábado (4), às 17h, no Maracanã, pela final da Libertadores. A decisão será em jogo único. Portanto, em caso de empate no tempo regulamentar e na prorrogação, haverá decisão por pênaltis.

