Grandes de São Paulo voltam a vencer na mesma rodada após três anos

Após exatos três anos, os quatro grandes do estado de São Paulo venceram os seus respectivos jogos na mesma rodada do Campeonato Brasileiro. Corinthians, Palmeiras, São Paulo e Santos triunfaram na 31° rodada do torneio de pontos corridos neste meio de semana e reforçaram a crescente do futebol paulista nos últimos anos.

A última vez que este feito aconteceu, foi entre os dias 31 de outubro e 2 de novembro de 2020. Na ocasião, o Corinthians derrotou o Internacional por 1 a 0 na Neo Química Arena. O São Paulo goleou o Flamengo por 4 a 1 no Maracanã. O Santos venceu o Bahia por 3 a 1 na Vila Belmiro. Por fim, o Palmeiras derrotou o Atlético-MG por 3 a 0 no Allianz Parque.

Já nesta rodada de meio semana, pelo Brasileirão de 2023, nos mesmos dias de três anos atrás, os quatro voltaram a vencer na mesma rodada. O Timão venceu o Athletico Paranaense por 1 a 0 na Neo Química Arena. O Santos bateu o Flamengo por 2 a 1, no Mané Garrincha. Enquanto isso, o Palmeiras fazia uma virada histórica em cima do Botafogo por 4 a 3. Por fim, o São Paulo bateu nesta quinta-feira o Cruzeiro por 1 a 0, no Morumbi.

Estado de São Paulo retoma força que era tradicional

Os resultados mostram a retomada da força dos paulistas, que era comum desde a década passada, mas que nos últimos anos, apenas o Palmeiras estava brigando na frente pelas competições.

O Verdão, inclusive, venceu a Supercopa do Brasil em 2023, ao bater o Flamengo por 4 a 3, no Mané Garrincha. E agora se coloca como postulante para brigar pelo título brasileiro, onde outro carioca, o Botafogo, lidera a competição no momento.

O São Paulo, por sua vez, conseguiu encerrar um longo jejum e conquistou pela primeira vez a Copa do Brasil. Aliás, o Tricolor Paulista bateu também o Flamengo na grande final. Além disso, o time de Dorival Júnior é o único brasileiro, até aqui, classificado para a Libertadores de 2024.

O Corinthians não fez uma grande temporada, mas segue postulante a uma vaga na próxima Libertadores. Mesmo brigando contra o rebaixamento por quase todo o Brasileirão, o Timão está a apenas 10 pontos do Flamengo, que abre o G-6 neste momento. Com mais 21 pontos em disputa, o Alvinegro não descarta uma arrancada. Além disso, vale ressaltar que o clube do Parque São Jorge também foi semifinalista da Copa do Brasil e da Sul-Americana.

Por fim, o Santos, também não fez grande temporada e passou boa parte da competição no Z-4. Contudo, desde a chegada de Marcelo Fernandes, conseguiu bater de frente com as equipes do G-6, como Flamengo, Grêmio e Palmeiras e sonha com uma vaga na próxima Copa Sul-Americana.

Paulistas são os maiores campeões do Brasil

Além disso, os paulistas mostram supremacia nas competições nacionais e internacionais. Por exemplo, no Campeonato Brasileiro, o estado de São Paulo, junto, conquistou 32 títulos, seguido pelo Rio de Janeiro, que possui 18 taças e Minas Gerais com 7.

Já na Copa do Brasil, os paulistas ostentam 11 taças da competição, muito por conta do interior do estado. Afinal, além de Palmeiras, Corinthians, Santos e São Paulo conquistarem a taça, Santo André e Paulista também tem um título. Na segunda posição vem Minas Gerais com 8 e Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul empatados em terceiro com 6.

Se sairmos do Brasil, o estado de São Paulo segue predominante. Afinal, os paulistas somados, possuem 29 títulos internacionais, sendo 12 apenas do São Paulo. O segundo colocado é o Rio Grande do Sul, com 13 conquistas, seguido pelo Rio de Janeiro, com 12 taças.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook