Flamengo mantém sonho por De La Cruz e mira outras contratações para 2024

O Flamengo está disputando as últimas rodadas do Brasileirão, mas já vem realizando um planejamento para próxima temporada. Assim, os dirigentes rubro-negros estão se movimentando no mercado em busca de contratações pontuais para 2024. A informação é do “ge”.

Interesse em De La Cruz

O clube segue interessado na contratação de Nicolás De La Cruz, meia do River Plate. O uruguaio é um sonho antigo da diretoria rubro-negra. Afinal, Arrascaeta ainda não possui um substituto ideal e frequentemente se torna desfalque na temporada.

De La Cruz quer ser contratado pelo Flamengo. No entanto, os dirigentes do River Plate estão irredutíveis nas negociações. Além do uruguaio, os dirigentes rubro-negros detectaram outras três posições carentes no elenco e estão monitorando nomes no mercado.

Planejamento do Flamengo

O clube está interessado na contratação de um lateral-esquerdo para disputar posição com Ayrton Lucas. Afinal, Filipe Luís não deve renovar neste fim de ano. A diretoria rubro-negra também busca no mercado um volante com intensidade e poder de marcação.

O Flamengo também quer contar com pelo menos um zagueiro na próxima temporada. Afinal, Fabrício Bruno e Léo Pereira vêm recebendo sondagens nos últimos meses e Rodrigo Caio não terá seu contrato renovado no final deste ano.

O Flamengo entra em campo no próximo domingo (5), diante do Fortaleza, às 16h, no Castelão, pelo Brasileirão. A equipe rubro-negra está na sexta colocação, com nove pontos de desvantagem em relação ao Botafogo, líder do campeonato.

