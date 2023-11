Palmeiras e Corinthians duelam pela semifinal do Paulistão Feminino

Palmeiras e Corinthians duelam neste sábado (04), às 11h, no Estádio Jayme Cintra, em Jundiaí, pelo jogo de ida da semifinal do Campeonato Paulista Feminino. As Brabas chega com a melhor campanha, ficando invicto na primeira fase, em 11 jogos, com dez vitórias, um empate e 52 gols marcados. Por outro lado, as Palestrinas tiveram a 4ª melhor campanha com seis vitórias, quatro empates, uma derrota e 37 bolas na rede. Vale lembrar que o clássico também marcou a final da Libertadores Feminina.

Como chega o Palmeiras?

Por outro lado, as palestrinas vem com sede de vingança após a derrota na final da Libertadores Feminina. Naquela oportunidade, o Palmeiras perdeu pelo placar mínimo após sofrer um gol no primeiro tempo e pressionar bastante na reta final de jogo. Além disso, como mandante no primeiro duelo, as palmeirenses precisam construir uma boa vantagem para volta.

Como chega o Corinthians?

Depois de uma era vitoriosa com Arthur Elias à frente da equipe, o Corinthians não vai contar mais com o treinador no banco de reservas. Assim, para substituir o atual técnico da Seleção Feminina, a diretoria do clube anunciou que Rodrigo Iglesias comandará de forma interina na reta final do Paulistão Feminino. Dessa forma, o Dérbi será a sua estreia. Contudo, não deve fazer mudanças no time titular das últimas partidas.

PALMEIRAS X CORINTHIANS

Jogo de ida da semifinal do Campeonato Paulista Feminino

Data e horário: 04/11/2023, às 11h (de Brasília)

Local: Estádio Jayme Cintra, Jundiaí (SP)

PALMEIRAS: Amanda Souza; Bruna Calderan, Poliana, Flávia Mota e Katrine; Lorena Benítez, Duda Santos e Camilinha; Laís Estevam, Amanda Gutierres e Bia Zaneratto. Técnico: Ricardo Bello

CORINTHIANS: Lelê, Kati, Tarciane, Mariza e Yasmim; Gabi Zanotti, Duda Sampaio, Jaqueline e Tamires; Jheniffer e Gabi Portilho (Vic Albuquerque). Técnico: Rodrigo Iglesias

Árbitro: Edina Alves Batista

Assistentes: Neuza Ines Back e Fabrini Bevilaqua Costa

VAR: Daiane Muniz dos Santos

