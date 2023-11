Arana comemora renovação de contrato com o Atlético-MG

O Atlético confirmou, nessa quinta-feira (2), a renovação de contrato com o lateral-esquerdo Guilherme Arana. O ala agora tem vínculo até dezembro de 2027 com o Galo. Após assinar o documento, o atleticano comemorou a sequência em Belo Horizonte.

“Fala aí, Massa. O mistério acabou, acabo de renovar o meu contrato. Estou feliz demais. Um clube que tenho uma admiração grande, imensa. Cheguei aqui falando que queria entrar para a história desse clube”, salientou.

Arana é um dos grandes nomes do Galo atualmente. Aliás, desde sua chegada em Belo Horizonte, o clube conquistou Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Supercopa do Brasil, além de torneios estaduais. O ala ressaltou que segue no clube alvinegro para continuar ganhando títulos.

“Graças a Deus conquistei títulos importantes aqui dentro. Quero continuar vencendo aqui, entrar mais para a história do Atlético. Feliz demais, tanto eu quanto a minha família. Quero agradecer aos funcionários do clube, agradecer à presidência, ao estafe, Rodrigo Caetano, meus empresários. Graças a Deus essa renovação deu certo. Estou muito feliz de estar aqui por mais alguns anos”, completou.

O Atlético, aliás, se prepara para confronto importante dentro do Brasileirão. Afinal, terá o clássico contra o América, neste sábado (4), às 19h30 (de Brasília), pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. Vencer coloca o Galo cada vez mais perto de uma vaga direta na Copa Libertadores. O alvinegro tem atualmente 52 pontos na quinta colocação da tabela.

