Apesar da derrota, Zé Ricardo elogia Cruzeiro: ‘Saio orgulhoso’

O Cruzeiro deixou o gramado do Morumbi derrotado para o São Paulo, por 1 a 0, na noite dessa quinta-feira (2), em jogo do Campeonato Brasileiro. No entanto, o técnico Zé Ricardo ficou contente com o que o time apresentou em campo.

Inicialmente, o treinador celeste ressaltou o jogo feito pelo Cruzeiro e observou que a Raposa atuou contra um grande adversário do futebol nacional.

“Pegamos uma grande equipe, não à toa atual campeã da Copa do Brasil. (…) Saio muito orgulhoso do que a gente apresentou, mas infelizmente não transformamos as oportunidades em gol. Um jogo como esse é sempre decidido em detalhes, em um lance que faltou a gente ser um pouco contundente”, salientou.

O Cruzeiro está na 16ª colocação do Campeonato Brasileiro, com 37 pontos. O Vasco, por exemplo, é o primeiro dentro do Z4 com 34 somados. A derrota para o Tricolor, aliás, freou a reação celeste que vinha de duas vitórias seguidas sobre Atlético e Bahia. Todavia, diante do que foi apresentado contra o Tricolor, de acordo com Zé Ricardo, é possível acreditar que a Raposa vai atingir os objetivos.

“Saio orgulhoso porque vi uma equipe que está em crescimento, preparada para as próximas rodadas. Tenho certeza que jogando dessa forma, vamos conquistar nossos objetivos”, finalizou.

O Cruzeiro inicia os preparativos agora para enfrentar o Internacional, no domingo (5), às 16h (de Brasília), no Mineirão.

