Quem leva? Tiquinho vê Paulinho colar na disputa pela artilharia do Brasileirão

Além da disputa pelo título, a briga pela artilharia do Brasileirão, que tinha Tiquinho soberano, também esquentou. Afinal, Paulinho, do Atlético-MG, marcou duas vezes na vitória sobre o Fortaleza e está a apenas um gol do camisa 9 do líder, com 15.

Com um primeiro turno imbatível, Tiquinho alcançou 16 gols há três rodadas, 13 deles marcados na primeira metade da competição. Porém, sucumbiu junto com o time nas últimas três partidas e, inclusive, desperdiçou um pênalti na virada sofrida para o Palmeiras. Já o atacante do Galo está em franca ascenção e lidera a equipe de melhor campanha do returno, até aqui

Outro alvinegro na disputa é Marcos Leonardo, do Santos. O jovem centroavante tem 13 gols e se aproveita da boa fase do Peixe para se destacar. Logo atrás, está Hulk, também do Galo, com 12 gols.

Média de Tiquinho é melhor

Com alta eficiência até meados de outubro, Tiquinho superou a lesão relativamente grave que sofreu no empate em 0 a 0 com o Cruzeiro, em agosto. Dessa forma, permanece com 0.69% de gols por jogo. Enquanto Paulinho fez seus 15 em 29 partidas (0.52%).

Os artilheiros, aliás, vem voando no segundo turno. A média de gols, afinal, disparou com várias goleadas. Destacam-se, além disso, o argentino Vegetti, do Vasco, que chegou em julho, e o crescimento de Pedro, do Flamengo.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.