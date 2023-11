Nino exalta dedicação do Fluminense para seu retorno na final: 'Chego 100%'

Na véspera da final da Copa Libertadores, o Fluminense tem uma boa notícia para medir forças com o Boca Juniors, neste sábado (4), às 17h (de Brasília), no Maracanã. O capitão Nino chega 100% recuperado de uma entorse no joelho esquerdo e estará em campo ao lado dos companheiros na busca pelo título inédito. De acordo com o atleta, foi um trabalho de vários setores do clube para que ele pudesse ser titular em um momento tão especial.

“Foram semanas de dedicação para a minha volta, de um trabalho de muita gente. Da fisioterapia, preparação física, da nutrição. Estou muito bem. Chego 100%. Muito feliz com a minha condição física e de poder estar vivendo esse momento”, disse o defensor.

O jogador preocupou a comissão técnica tricolor ao longo das últimas semanas, visto que teve um diagnóstico de uma entorse no joelho esquerdo, quando treinava pela Seleção Brasileira, em Montevidéu-URU. Desde então, o Departamento Médico fez um trabalho específico para poder contar com o zagueiro.

Decisão no Maracanã

O zagueiro chegou a mudar sua alimentação e realizar fisioterapia em casa para poder atuar diante da equipe xeneize. Durante a coletiva que antecede a decisão, o zagueiro falou sobre a importância de disputar a final no Maracanã, com a presença da torcida e de familiares no estádio.

“É muito especial estar vivendo essa final no Maracanã. Desde que ficamos sabendo que a final seria aqui no Rio de Janeiro, é um objetivo que nós traçamos. Todo mundo sonhou em ter uma final na nossa casa, com a nossa torcida, em um ambiente que conhecemos. Ficamos muito felizes e conhecemos o campo, não sei se é um fator tão determinante assim, mas teremos pessoas queridas aqui. Nossa família e a torcida, principalmente, que vão estar nos empurrando os noventa minutos e nos dá mais motivação para querer dar alegria a eles”, analisou.

Proposta de time inglês

Ao ser questionado sobre uma possível transferência para o Nottingham Forest, da Inglaterra, Nino preferiu não responder e focar apenas na final. Sendo assim, o Fluminense busca um título inédito, quinze anos depois de ter deixado escapar para a LDU, do Equador, em 2008. O Boca Juniors, por sua vez, tenta igualar o rival Independiente, que soma sete títulos e é o maior vencedor do torneio continental.

“Vi a notícia hoje de manhã, e não é um assunto que eu quero falar no momento, pq o foco é todo na final deste sábado”, concluiu

