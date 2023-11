Lucescu pede demissão no Dínamo e anuncia aposentadoria

O técnico Mircea Lucescu anunciou, nesta sexta-feira (3), sua aposentadoria do futebol. O treinador de 78 anos não suportou a fase ruim do Dínamo de Kiev e pediu demissão do cargo após derrota em casa por 1 a 0 para o Shakhtar Donetsk, em partida válida pela 13ª rodada do Campeonato Ucraniano. Diante de seus torcedores no Estádio Dínamo Lobanovsky, o clube viu Oleksandr Zubkov marcar o único gol da partida e o Dínamo chegou ao quarto jogo consecutivo sem vitória na liga nacional.

Ao mesmo tempo, Mircea Lucescu deixou o cargo após quatro temporadas e anunciou sua decisão durante a entrevista coletiva após o clássico ucraniano.

Durante sua passagem no Dínamo, Lucescu ganhou três títulos nacionais na temporada 2020/21: a Liga, a Taça e a Supertaça. Além disso, ao longo de sua carreira, ele venceu um total de 36 competições, treinando equipes como Corvinul Hunedoara, a seleção romena, Dinamo Bucuresti, Pisa, Brescia, A.C. Reggiana, Rapid Bucuresti, Internazionale, Galatasaray, Besiktas, Shakhtar Donetsk, Zenit e a seleção turca.

Lucescu ainda conquistou dois títulos internacionais de relevância. O primeiro deles a Supercopa da Uefa em 2000, com o Istambul, além da Liga Europa na temporada 2008/09, com o Shakhtar Donetsk.

No entanto, Lecescu havia revelado em uma entrevista à ‘Orange Sport’, em 7 de abril, que estava com problemas sérios de saúde. Na ocasião, ele afirmou que, mais cedo ou mais tarde, teria que se afastar dos campos para fazer uma cirurgia.

