Fluminense x Boca: telão é montado na Cinelândia; veja fotos e saiba como será o evento

Quase tudo pronto para a final da Libertadores, neste sábado, no Maracanã. Quem não tiver ingressos para Fluminense x Boca Juniors, tem a opção de assistir ao jogo na região central do Rio, mais especificamente na Cinelândia, onde haverá transmissão da partida em um telão para a torcida tricolor. A estrutura foi montada nesta sexta-feira pela Prefeitura do Rio e já passou por testes de som e iluminação com gerador. Quem passava pelo local na tarde desta sexta-feira se perguntava o que iria acontecer naquela região, tendo em vista que não há sinalizações ou avisos. No entanto, a área já praticamente toda preparada e recebeu alguns banheiros químicos.

Na véspera da decisão, alguns torcedores do Boca Juniors aproveitaram para conhecer o Centro. Era comum ver camisas do time argentino e ouvir a língua espanhola na região.

Informações sobre a transmissão de Fluminense x Boca Juniors em telão na Cinelândia

Haverá bloqueios nas ruas do entorno da Cinelândia e revista para acesso à praça. A Prefeitura do Rio de Janeiro irá fechar as ruas a partir das 11h, mesmo horário em que irão interromper o serviço do VLT dentro do perímetro de interdição.

– A Prefeitura irá fechar o perímetro às 11h, assim como o funcionamento do VLT no local;

– A Polícia Militar realizará bloqueios com revista;

– O acesso do público será feito pela Rua Araújo Porto Alegre;

– Os postos médicos serão instalados na Rua Pedro Lessa e na Rua Treze de Maio;

– Os banheiros químicos ficarão localizados na Praça Floriano;

– Apenas vendedores ambulantes autorizados pela Prefeitura terão acesso ao local.

Os torcedores que optarem ir de metrô deverão desembarcar na estação Cinelândia e utilizar as saídas D e E. A Prefeitura do Rio de Janeiro fechará os acessos A, B, C e F às 11h.

Do outro lado, os argentinos terão um espaço reservado no Sambódromo.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.