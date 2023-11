Punido na Itália, Tonali é investigado por esquema de apostas na Inglaterra

Contratação mais cara da história do Newcaslte, Sandro Tonali chegou a um acordo com a promotoria da Federação de Futebol da Itália (FIGC), no fim de outubro, e ficará suspenso do futebol por 10 meses pelo envolvimento em esquema de apostas, durante o período em que jogava pelo Milan. No entanto, o jogador, contratado pelo clube inglês na última janela de transferências, agora é investigado pela Football Association (FA), que analisa se o atleta cometeu alguma após a sua transferência para Inglaterra.

Dessa maneira, existe a possibilidade de um agravamento na punição de Tonali. A entidade do futebol inglês investiga a conduta do jogador desde que ele chegou ao Newcastle.

Além disso, quando questionado sobre o assunto, Dan Ashburton, diretor esportivo do Newcastle, apenas afirmou que “o clube está cooperando com todas as federações”.

Em outubro, o jornal italiano “Corriere della Sera” afirmou que o jogador confessou que está buscando apoio para lidar com seu vício em apostas, depois que seu nome veio à tona nesse caso. Além disso, o atleta se ofereceu para conversar com jovens atletas em nome da FIGC para mostrar que seu comportamento não é exemplar.

