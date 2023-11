Manchester City x Bournemouth: onde assistir, escalações

Neste sábado (4/11), às 12h30 (de Brasília), o Manchester City recebe, no Ettihad Stadium, o Bournemouth. O jogo vale pela 11ª rodada da Premier League inglesa. Em terceiro lugar, com 24 pontos, o atual tricampeão inglês vem de vitória sobre o Manchester United por 3 a 0 (na casa do rival). Caso vença, pode assumir a liderança provisória da competição.

O Bournemouth vai bem mal na tabela. Afinal, tem apenas seis pontos, em 17º lugar. Dessa forma, é o primeiro fora da zona de rebaixamento e, se perder pode terminar a rodada no Z3.

Onde assistir

A ESPN 4 (canal fechado) e a Star+ (streaming).

Como está o Manchester City

O treinador Guardiola mais uma vez não terá o apoiador De Bruyne, ainda se recuperando de lesão. Contudo, o zagueiro Akanji volta após cumprir suspensão na rodada passada. Porém, como Stones saiu-se muito bem contra o United, deve seguir como titular. Na frente, apenas uma dúvida. Doku e Grealish brigam por uma vaga no ataque, ao lado de Julian Álvarez e Haaland.

Como está o Bournemouth

O treinador Iraola só tem problemas para escalar o time. Afinal, a lista de desfalques é grande. A começar pelo goleiro brasileiro Neto, com o tornozelo inchado. Outros que estão fora: Lewis Cook, suspenso. Tyler Adams, Fredericks Emiliano Marcondes e Darren Randolph, machucados. Entretanto, a maior dúvida está no gol. Afinal, Radu e o recém-contratado Travers disputam a vaga.

MANCHESTER CITY X BOURNEMOUTH

11ª Rodada do Campeonato Inglês

Data e Horário: 4/11/2023

Local: Ettihad Stadium, Manchester (ING)

MANCHESTER CITY: Ederson; Walker, Stones, Dias e Ake; Rodri e Kovacic; Bernardo, Álvareze Doc; Haaland. Técnico: Pep Guardiola

BOUNEMOUTH: Radu; Aarons, Zabarnyi, Kelly, Kerkez; Scott, faturamento; Semenyo, Christie, Kluivert; Solanke. Técnico: Andoni Iraola

Árbitro: Craig Pawson

Auxiliares: Marc Perry e Steven Meredith

VAR: Simon Hooper

