Na véspera da decisão pelo Boca Juniors, Cavani destaca: ‘Jogo da minha vida’

Um dia antes da decisão entre Boca Juniors e Fluminense, a principal estrela xeneize participou de uma coletiva ao lado do treinador Jorge Almirón. Trata-se de Edinson Cavani, que possui uma carreira de muito brilho no Velho Continente, mas acredita que o duelo deste sábado (4), às 17h (de Brasília), pela Copa Libertadores, seja o “jogo de sua vida”.

“Desde o momento que passamos à final, por tudo que vivi na carreira, a verdade é que, para mim, é a partida da minha vida. Por tudo o que envolve, pela sede, pelo momento de minha carreira… É o jogo mais importante da minha carreira. São muitas coisas que estão envolvidas. É dessa maneira que jogaremos amanhã”, frisou.

Momento decisivo

Desde que chegou à equipe argentina, o uruguaio já disputou treze partidas e estufou a rede em três oportunidades. Na Copa Libertares, o atacante esteve em campo em cinco jogos e foi o responsável por um dos gols no jogo de volta da semifinal, contra o Palmeiras, no Allianz Parque. Por outro lado, o jogador errou sua cobrança de pênalti, entretanto o Boca avançou.

“Para mim, é um privilégio muito grande chegar à elite do futebol. Isso se constrói. Isso é o que significa jogar uma final no Maracanã. Um momento lindo, temos que aproveitar e deixar tudo no campo. Vai ser decidido em detalhes. Eu vivo intensamente esse momento, mantendo a concentração e sabendo que é um momento histórico.”, disse o atacante, que em seguida falou sobre a ausência de Marco Rojo, expulso diante do time paulista.

“Imagino que é sempre mais fácil estar no campo, as emoções que deve estar sentindo devem ser horríveis. Está nos acompanhando, estamos juntos, é um grupo espetacular, ele sempre se entrega. Estamos vivendo assim, unidos. Somos um grupo humano espetacular. Se estamos aqui hoje é por isso. Nos momentos difíceis, enfrentamos com essa mentalidade de grupo, de família, para avançar.”

