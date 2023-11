PSG não vacila: vence Montpellier e assume a ponta do Francês

Com ótimas atuações de atacante Dembélé e do lateral-direito Hakimi, o PSG venceu o Montpellier, neste sábado (3/11), por 3 a 0. O jogo valeu pela 11ª rodada do Campeonato Francês. Curiosamente, os dois destaques não marcaram. Mas fizeram as principais jogadas e as assistências dos gols dos parisienses, que foram do sul-coreano Kang-in Lee, de Zaire-Emery e do português Vitinha.

O PSG chega, assim, aos 24 pontos, assumindo a liderança. Mas ainda pode ser ultrapassado pelo Nice (22). O Toulouse parou nos 11 pontos. Está em 11º lugar. Mas ainda pode perder quatro posições ao fim da rodada.

Após um susto, PSG sai na frente

O PSG mandou no jogo. Mas não sem antes de tomar um susto. No primeiro minuto, Savanier recebeu livre e chutou. Mas Mukiele, se jogando para abafar, salvou o que seria o gol do Toulouse. Depois, o PSG tratou de ganhar o jogo pela direita. Afinal, Hakimi e Dembélé atacaram por ali, com o lateral marroquino praticamente como um ponteiro e se entendendo muito bem com o camisa 10. E foi dos pés de Hakimi que saiu o cruzamento para Mbappé fazer o corta-luz e Kang-in Lee bater para colocar 1 a 0 no placar aos dez minutos.

Vitória ratificada no 2º tempo

Com a vantagem e a torcida apoiando muito o time no Parc des Princes, o PSG passou a mandar em campo. Sempre com posse de bola acima dos 70%, criou várias oportunidades. Dembélé ganhava todas pela direita e, por duas vezes, teve a chance de fazer seu primeiro gol pelo PSG. Mas o ex-Barcelona seguia muito bem nas assistências. Assim, aos 13, participou da jogada mais bonita da partida e que gerou o segundo gol. O garoto Zaire-Emery (de 17 anos) recebeu pela direita e tocou para Dembélé na área. Num passe da calcanhar, deixou Zaire numa boa. Ele mandou a bomba para fazer 2 a 0. Pouco depois, aos 21, Dembélé tocou para Hakimi, Este cruzou e Vitinha, que acabara de entrar, completou o placar.

Nos acréscimos, quase um gol de placar para o PSG construir a goleada. Dembélé deu uma passe magistral para Mbappé. O craque francês foi ainda mais genial: um passe de primeira meio de letra, meio de calcanhar para o português Gonçalo Ramos fazer de cabeça. Mbappé estava impedido e o gol foi anulado. Uma pena.

Jogos da 11ª rodada do Campeonato Francês

Sexta-feira (3/11)

PSG 3×0 Montpellier

Sábado (4/11)

Lorient x Lens

Olympiquer x Lille

Domingo (5/11)

Lyon x Metz

Toulouse x Le Havre

Nantes x Reims

Strasbourg x Clermont

Monaco x Brest

Nice x Reims

