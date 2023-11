Fluminense x Boca: Laranjeiras ferve com faixas, filas, multidão e gritos de ‘seremos campeões’

Na véspera da final da Libertadores, a sede social do Fluminense, no bairro das Laranjeiras, ferveu! Muitos torcedores e sócios estiveram no local nesta sexta-feira, em um clima de otimismo misturado com ansiedade. Já do lado de fora era possível ouvir gritos emocionados de “Nense” e “Seremos campeões”. Muita gente enfrentou longas filas na loja oficial para comprar produtos originais, mas vendedores também aproveitaram para colocar seus produtos nas calçadas e cativar a galera. Foi o caso do tricolor e comerciante Cesar Luiz Moraes, de 58 anos. Ele diz estar muito mais confiante do que em 2008, quando o time foi vice-campeão diante da LDU, também no Maracanã.

“Sou tricolor de coração. Estou muito confiante, mais do que em 2008. Porque naquela ano a gente tinha uma desvantagem muito grande, tínhamos de fazer três gols. Hoje o empate ainda vai para pênaltis. Eu acho que vai ser 3 a 0 para o Fluminense. Jogando em casa, com o apoio da torcida, nosso time está bem. A torcida está confiante, não vai dar para o Boca, não”, garante o comerciante, que vai torcer pela paixão e também para aumentar as vendas, já que estará novamente na porta das Laranjeiras neste sábado, dia da decisão.

Torcedor que esteve em 2008 volta ao Maracanã para apoiar o Fluminense com o pai

A final da Libertadores será especial para muita gente e também para o tricolor Yuri Botelho, que esteve nas Laranjeiras nesta sexta-feira. Ele contou que “não dorme” há muito tempo, só pensando na decisão. Saindo do Maranhão, ele esteve na final de 2008 acompanhado do pai e repete a dose neste ano, acompanhado novamente do paizão.

“Não durmo há um mês, desde o jogo do Inter não durmo. A gente tem que ganhar porque eu estava aqui em 2008, trouxe meu pai do Maranhão. De novo, agora, trouxe meu pai do Maranhão. Dessa vez, tem que sair”, disse Yuri, que antes “reclamava” com o vendedor Cesar Luiz por causa da venda de faixas de campeão antes mesmo da decisão.

“Segura aí até amanhã. Não vai zicar, não, hein?”, brincou ele.

‘Vendedor profissional’ não entrega o time e vai torcer pelo Fluminense

De olho na grande movimentação de torcedores na região, o vendedor Marcelo Henrique de Oliveira passou três dias da semana em frente às Laranjeiras. Ele comercializa faixas de campeão da Libertadores, bandeiras e outros produtos do Fluminense. Ele garante estar na torcida pelo título, mas preferiu não revelar seu time do coração.

“Estou torcendo para ser campeão. A movimentação dos torcedores têm sido grande. A expectativa é pelo título do Fluminense. Pelo clube e também para vender bastante. Vou torcer muito”, disse o vendedor, que não quis revelar o clube do coração.

“Sou vendedor profissional”, limitou-se a dizer.

