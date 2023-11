Porto perde em casa para o Estoril e pode se complicar no Português

A zebra passeou na Terrinha. Nesta sexta-feira, o Porto abriu a 10ª rodada do Campeonato Português e perdeu em casa, para o Estoril, por 1 a 0. O gol da partida no Estádio do Dragão foi marcado por Jordan Holsgrove já na reta final do duelo.

Com o resultado, o Porto permanece com 22 pontos, na terceira colocação, mas pode ganhar a companhia do Vitória de Guimarães até o final da rodada. Além disso, a distância para a liderança pode aumentar em seis pontos. O Estoril, por sua vez, que era o lanterna até esta partida, chegou aos sete pontos, saltou para a 14ª colocação e saiu da zona de rebaixamento. O clube, contudo, pode voltar para a degola até o fim da rodada.

Jogando em casa, o Porto se lançou para o ataque no início, como era de se esperar, e teve chance com cinco minutos. Voltei Felts derrubou Eustáquio na área, e o juiz marcou pênalti. Na cobrança, Taremi parou no goleiro brasileiro Marcelo Carné, revelado pelo Flamengo, que fez grande defesa.

No segundo tempo, os donos da casa seguiram pressionando, mas foi o Estoril quem balançou as redes. Aos 30 minutos, Guitane sofreu falta na entrada da área e, em belíssima cobrança, Holsgrove balançou as redes para decretar a vitória do time visitante.

Porto e Estoril voltam a campo pelo Campeonato Português no próximo fim de semana, contra Vitória de Guimarães e Casa Pia, respectivamente. Antes. porém, os Dragões encaram o Royal Antwerp pela fase de grupos da Champions League, na terça-feira.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.