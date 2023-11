Bologna vence Lazio e segue campanha surpreendente no Italiano

O Bologna fez mais uma vítima no Campeonato Italiano. Nesta sexta-feira (3), o modesto clube italiano venceu a Lazio por 1 a 0, e chegou a dez jogos de invencibilidade no Calcio. Além disso, o gol marcado por Lewis Ferguson, no estádio Renato Dall’Ara, na partida de abertura da 11ª rodada, encerrou uma sequência de três vitória do clube da capital.

O Bologna só perdeu um jogo nesta temporada da Serie A, que foi na primeira rodada contra o Milan. Desde então, jogou 10 partidas, ganhando quatro e empatando seis. Com esse desempenho, a equipe treinada por Thiago Motta está na disputa por uma vaga para as próximas competições europeias.

Por outro lado, a Lazio, que teve um início de temporada difícil com apenas duas vitórias em sete jogos, estava em processo de recuperação com três vitórias consecutivas na Serie A. No entanto, a derrota nesta sexta-feira freou o progresso.

Dessa maneira, o Bologna pulou para o sexto lugar, mas ainda pode ser ultrapassado pela Fiorentina, que, inclusive, será sua próxima adversária. A Lazio, por sua vez, caiu para o oitavo lugar e pode ver a arquirrival Roma, que recebe o Lecce no domingo (05), ultrapassá-la em caso de vitória.

Por fim, a Lazio terá que se recuperar a tempo do clássico com a Roma na próxima rodada do Campeonato Italiano. Antes disso, eles jogam contra o Feyenoord na Liga dos Campeões, onde estão vivos na briga por uma vaga nas oitavas de final.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.