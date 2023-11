Palmeiras x Athletico: onde assistir, escalações e arbitragem

O Palmeiras encara o Athletico Paranaense neste sábado (04), às 21h30, na Arena Barueri, pela 32° rodada do Campeonato Brasileiro. O Verdão chega embalado após conseguir uma virada incrível contra o líder Botafogo e entrar de vez na briga pelo título. Por outro lado, o Furacão vem de dois jogos sem vitória e precisa somar três pontos para seguir na luta por uma vaga na próxima Libertadores.

Onde assistir

A partida terá transmissão do SporTV e Premiere

Como chega o Palmeiras

O técnico Abel Ferreira terá três desfalques importantes para o duelo. Afinal, os zagueiros Gustavo Gómez e Murilo, além do atacante Rony, receberam o terceiro cartão amarelo no duelo contra o Glorioso. Assim, o trio terá que cumprir suspensão contra o Furacão. No sistema defensivo, o treinador terá de recorrer a Naves para formar dupla com Luan. Contudo, se ele quiser manter o esquema atual com três defensores, poderá escalar os volantes Jailson ou Fabinho para atuar à frente da zaga. Contudo, no ataque, Rony já estava sendo reserva nos últimos jogos, ao perder a vaga para Endrick.

Como chega o Athletico-PR

Por outro lado, o atacante Cuello está fora do embate, já que terá que cumprir suspensão por conta do terceiro cartão amarelo. Sem o atacante argentino, o técnico Wesley Carvalho viverá um dilema para o confronto do final de semana, já que o jogador vinha atuando na lateral direita. Assim, as opções na posição são Bruno Peres e Léo Ataíde. Contudo, o treinador também pode optar por Erick, que já atuou como lateral e daria espaço para a entrada de outro atleta no meio-campo, como Hugo Moura ou Alex Santana.

PALMEIRAS X ATHLETICO-PR

32ª rodada do Brasileirão Série A

Data e horário: 04/11/2023, às 21h30 (de Brasília)

Local: Arena Barueri, São Paulo (SP)

PALMEIRAS: Weverton; Mayke, Luan, Naves e Piquerez; Zé Rafael, Richard Rios e Raphael Veiga; Endrick, Breno Lopes e Flaco López. Técnico: Abel Ferreira.

ATHLETICO: Bento; Cacá, Thiago Heleno e Esquivel; Bruno Peres (Erick ou Leo Ataíde), Erick (Hugo Moura ou Alex Santana), Fernandinho e Canobbio; Vitor Bueno, Zapelli e Pablo. Técnico: Wesley Carvalho

Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (GO)

Assistentes: Guilherme Dias Camilo (Fifa-MG) e Leone Carvalho Rocha (GO)

VAR: Wagner Reway(Fifa-PB)

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook