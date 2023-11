Cerca de dez mil torcedores do Boca Juniors fizeram uma grande festa em Copacabana, na tarde desta sexta-feira (3), véspera da final da Copa Libertadores. Os milhares de argentinos se reuniram perto da Fan Zone montada para a decisão entre o clube e o Fluminense, numa aglomeração que foi chamada de ‘banderazo’.

De fato, a adesão dos argentinos foi imensa. Os torcedores do Boca começaram a se reunir na Praia de Copacabana, próximo ao Posto 2, já desde o começo da tarde. A partir de então, o número só cresceu e a festa se estendeu até a noite. Além de muitas bandeiras, cantoria e fogos de artifício deram o tom da grande festa xeneize no local.

O clima contrastou com as cenas de violência desta quinta, quando centenas de torcedores organizados do Fluminense brigaram com outros tantos do Boca, que estavam no mesmo local. Seis pessoas acabaram detidas, mas não foi houve registro de feridos graves. O incidente chegou a colocar em dúvida a presença de torcedores para o jogo do Maracanã.

Mas, desta vez, o esquema de segurança foi reforçado e não houve novos incidentes. A finalíssima entre Boca e Fluminense, neste sábado, começa às 17h, no Maracanã.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.