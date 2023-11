Las Palmas vence Atlético de Madrid em zebra no Espanhol

Zebra no Campeonato Espanhol. O Las Palmas venceu o Atlético de Madrid por 2 a 1 nesta sexta-feira (3), no estádio Gran Canaria, na partida de abertura da 12ª rodada da LaLiga. Foi apenas a segunda vez em 11 jogos que o time das Ilhas Canárias venceu os Colchoneros. Os gols do triunfo foram marcados por Kirian Rodríguez e Benito Ramírez. Pelo lado dos visitantes, o atacante Álvaro Morata descontou nos minutos finais do jogo.

Dessa maneira, o Las Palmas subiu para a 9ª posição na tabela, com 17 pontos. Por outro lado, o Atlético de Madrid desperdiçou a oportunidade de dormir na liderança do Campeonato Espanhol e permanece na terceira posição, com 25 pontos. Na próxima rodada, as equipes enfrentarão o Osasuna e o Villarreal, respectivamente.

Os donos da casa dominaram grande parte do jogo e mereceram a vitória. Após um primeiro tempo sem gols, Kirian Rodríguez aos seis minutos do segundo tempo e Benito Ramírez aos 30 minutos, encaminharam o triunfo. No entanto, o Atlético de Madrid tentou reagir, Álvaro Morata diminuiu a diferença aos 38 minutos, mas o Las Palmas conseguiu segurar o resultado.

