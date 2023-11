Chaves x Benfica: onde assistir, escalações e arbitragem

A partida terá transmissão do Star+ a partir das 12h30 (de Brasília).

Como chega o Chaves

O Chaves briga para tentar fugir do rebaixamento, mas a situação não é simples. Apesar de estar fora do Z3 no momento, o clube terminar a rodada na zona da degola. No gol, o clube conta com o brasileiro Hugo Souza, que está emprestado pelo Flamengo.