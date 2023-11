Fulham x Manchester United: escalações e onde assistir

A bola volta a rolar na Premier League. Neste sábado (4), o Manchester United visita o Fulham, às 9h30, na partida de abertura da 11ª rodada do Campeonato Inglês. O duelo coloca frente a frente duas equipes que decepcionaram seus torcedores nesta reta inicial de competição e precisam somar pontos para subir na tabela. Dessa forma, o jogo no Craven Cottage, em Londres, terá transmissão ao vivo pela ESPN, na TV fechada, e no streaming da Star+.

Como chega o Fulham?

Apenas na 14ª posição, com 12 pontos, os donos da casa não vencem há dois jogos na Premier League e começa a se preocupar com a parte de baixo da tabela. No entanto, a vantagem para o Luton Town, primeiro clube dentro da zona de rebaixamento, é de sete pontos.

Porém, os torcedores do Fulham têm motivos para se animar. No duelo mais recente, a equipe venceu e eliminou o Ipswich Town por 3 a 1, fora de casa, em jogo válido pela quarta rodada da Copa da Liga Inglesa.

Ao mesmo tempo, o técnico Marco Silva está com algumas dúvidas em seu elenco. Issa Diop, Tosin Adarabioyo, Adama Traore e Kenny, em processo de recuperação de suas respectivas lesões, aparecem como dúvidas para o jogo deste sábado.

Como chega o Manchester United?

Embora esteja na 8ª posição, com 15 pontos, o Manchester United também faz um início irregular de temporada e ainda não convenceu seus torcedores. No último compromisso do time comandado pelo técnico Erik ten Hag na Premier League, os Red Devils foram atropelados por 3 a 0 no derby com o Manchester City em pleno Old Trafford.

Além disso, na partida mais recente, o United perdeu novamente por 3 a 0, no Old Trafford, desta vez para o Newcaslte. O resultado negativo, inclusive, eliminou o clube de Manchester da Copa da Liga Inglesa.

Por fim, o United ainda terá alguns desfalques para enfrentar o Fulham. Casemiro, Luke Shaw, Amad Diallo, Jadon Sancho, Tyrell Malacia e Lisandro Martinez, lesionados, estão fora da partida.

Fulham x Manchester United

11ª rodada da Premier League

Data e horário: sábado, 04/11/2023, às 9h30 (de Brasília)

Local: Craven Cottage, em Londres (ING)

Fulham: Leno; Castagne, Ream, Calvin Bassey, Robinson; Reed, Palhinha; Willian, Andreas Pereira, Iwobi; Rodrigo Muniz. Técnico: Marco Silva.

Manchester United: Onana; Wan-Bissaka, Varane, Harry Maguire, Reguilon; McTominay, Eriksen; Antony, Bruno Fernandes, Rashford; Hojlund. Técnico: Erik Ten Hag.

Onde assistir: ESPN e Star+

