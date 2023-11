Assalto na porta do Maracanã termina em tiros em véspera de final

Um tiroteio assustou quem passava pelos arredores do Maracanã, no começo da noite desta sexta-feira (3), a um dia da final da Copa Libertadores. Cerca de 15 tiros foram disparados após um assalto ocorrido na Avenida Professor Eurico Rabelo, onde fica uma das entradas do estádio. Ninguém ficou ferido. A informação foi dada primeiramente pelo jornalista Rodrigo Mattos, do portal ‘UOL’.

O assalto ocorreu quando um homem em uma moto tentou roubar o carro de um morador. Em seguida, um policial à paisana, amigo do dono do veículo, reagiu. Posteriormente, trocou tiros com o assaltante, que fugiu. Muitas pessoas que ainda estavam nos arredores do estádio se jogaram no chão ou correram por abrigo.

De acordo com relatos de quem estava no local, alguns jornalistas que estavam deixando o estádio tiveram que voltar para dentro. Embora não haja relação com brigas entre torcedores, o incidente é mais um ponto que assusta, a menos de 24 horas da decisão entre Fluminense e Boca Juniors.

A Perícia chegou logo após o crime para checar a área. O caso foi registrado na 20ªDP (Vila Isabel).

