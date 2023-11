América-MG x Atlético-MG: onde assistir, escalações e arbitragem

Em situações completamente opostas, América e Atlético entram em campo, na noite deste sábado (4), no Parque do Sabiá, em Uberlândia (MG), pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. Enquanto o Coelho vê cada vez mais próxima a queda para a Série B em 2024, o Galo trabalha incansavelmente por uma vaga direta na Libertadores da temporada seguinte.

Afinal, o América é o último colocado do Brasileirão, com apenas 20 pontos. De acordo com o Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), o Coelhão tem 99,96% de chances de cair. Portanto, a equipe espera a confirmação matemática – que está bem próxima. Se a possibilidade de reviver a Série B em 2024 está próxima, o clube resolveu lucrar na reta final. Assim, o jogo será em Uberlândia. A diretoria alviverde vendeu os jogos contra Atlético e Flamengo para empresários e vai lucrar R$ 2 milhões com as duas partidas.

O Galo, por sua vez, vive outra realidade. O time tem 52 pontos, na quinta colocação. Segundo os matemáticos da UFMG, a chance de estar na próxima Libertadores é de 85,3%. Embora seja praticamente impossível, ainda há uma remota possibilidade de alcançar o título do Brasileirão, com 1,7% de probabilidade.

O técnico Luiz Felipe Scolari, aliás, encontrou a melhor formação para a equipe. Após início ruim – nove jogos seguidos de jejum -, o Galo passou a fazer boa campanha de recuperação. No returno do Brasileirão, o Atlético é o líder, com 25 pontos: oito vitórias, um empate e três derrotas. O América tem apenas dez pontos no segundo turno.

Onde assistir

A partida será transmitida pelo canal Premiere.

Como chega o América

O técnico Fabián Bustos encerrou os preparativos para o jogo contra o Atlético com uma certeza: o zagueiro Iago Maidana não está a disposição. Afinal, o atleta deixou o jogo contra o Internacional, na última rodada, com dores no pé direito. Ele, aliás, não viajou para Uberlândia.

Resta, portanto, saber se o treinador vai manter o esquema com três zagueiros. Caso queira seguir com o trio defensivo, a opção deve ser por Éder.

Além de Maidana, Nicolas, Everaldo, Rodrigo Varanda, Matheusinho e Aloísio estão entregues ao departamento médico do clube americano.

Como chega o Atlético

Já pelos lados da Cidade do Galo, o técnico Felipão recebeu nas últimas horas a notícia de que não poderá contar com o lateral-direito Mariano. O ala sentiu dores na panturrilha direita, virou desfalque de última hora e não viajou para Uberlândia. Saravia confirmou a titularidade na posição com boas apresentações nos últimos jogos.

Além dele, o zagueiro Bruno Fuchs (lesão na coxa esquerda), o volante Battaglia (lesão no joelho direito), e os atacantes Vargas (lesão no joelho esquerdo) e Alan Kardec (lesão na coxa direita) também são desfalques certos.

A tendência é a de que Felipão mantenha o time que encaixou nas últimas partidas. Rubens, portanto, ganhou a posição no meio-campo, contribuindo na recomposição ao lado de Guilherme Arana e Alan Franco entre os volantes.

AMÉRICA-MG X ATLÉTICO-MG

32ª rodada do Brasileirão Série A

Data e horário: 4/11/2023, às 19h30 (de Brasília)

Local: Parque do Sabiá, Uberlândia (MG)

América-MG: Jori; Rodriguinho, Éder, Ricardo Silva, Danilo Avelar e Marlon (Daniel Borges); Alê, Juninho, Martinez e Benítez (Cazares); Mastriani. Técnico: Fabian Bustos.

Atlético-MG: Everson; Saravia, Maurício Lemos, Jemerson e Arana; Otávio, Alan Franco, Rubens e Zaracho; Paulinho e Hulk. Técnico: Luiz Felipe Scolari.

Árbitro: Rodrigo José Pereira de Lima (PE)

Auxiliares:Alex Ang Ribeiro (Fifa-SP) e Francisco Chaves Bezerra Júnior (PE)

VAR: Rafael Traci (Fifa-VAR)

