Por declarações contra a CBF, John Textor é suspenso pelo STJD

O CEO da SAF do Botafogo, John Textor, foi suspenso preventivamente nesta sexta-feira (3) pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD). A razão foram as declarações do dirigente após a derrota para o Palmeiras, na última quarta-feira, nas quais criticou duramente a CBF. Na altura, Textor falou em ‘roubo’ e ‘corrupção’, além de exigir que o presidente da entidade, Ednaldo Rodrigues, renunciasse.

Além de Textor, também foi suspenso o vice-presidente do Botafogo, Vinícius Assumpção. A pena é de 30 dias. A decisão tem como base o Artigo 35 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD). De acordo com ele, “pode haver suspensão preventiva quando a gravidade do ato ou fato infracional a justifique, ou em hipóteses excepcionais e fundada necessidade, desde que requerida pela Procuradoria”.

De fato, os Procuradores do STJD decidiram que os atos de John Textor e Assumpção eram passiveis de punição. O norte-americano foi indiciado nos Artigos 258-B (invadir local destinado à equipe de arbitragem, ou o local da partida, prova ou equivalente, durante sua realização, inclusive no intervalo regulamentar) e 243-F (ofender alguém em sua honra.

Por outro lado, o Tribunal enquadrou Vinícius Assumpção apenas no Artigo 243-F. A presidência do STJD, em nota, informou que “são absolutamente verossímeis as alegações da Procuradoria diante das provas pré-constituídas, inclusive de vídeo, que demonstram, sem dificuldade, o suficiente para a formação de um juízo de probabilidade a respeito da pretensão punitiva”.

