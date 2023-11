Real Sociedad x Barcelona: escalações e onde assistir

Na sequência da 12ª rodada do Campeonato Espanhol, o Barcelona visita a Real Sociedad neste sábado (4), às 17h, na Reale Arena, em San Sebastián. Os culés querem aproveitar o tropeço do Atlético de Madrid e podem encostar na liderança da competição em caso de triunfo fora de casa. Assim, o duelo terá transmissão ao vivo da ESPN 4, na TV fechada, e no streaming da Star+.

Como chega a Real Sociead?

Na briga por uma vaga nas próximas competições europeias, a Real Sociedad terá um confronto direto pela frente, que pode deixá-la mais próxima do G4 do Campeonato Espanhol. Atualmente na 5ª posição, com 19 pontos, o clube de San Sebastián pode diminuir a diferença para o Barcelona, quarto colocado, para apenas dois pontos em caso de vitória neste sábado e segurar um concorrente direto na parte de cima da tabela.

Além disso, a Real Sociedad está invicta em casa neste início de temporada e vai tentar utilizar esta força para segurar o Barcelona. Ao mesmo tempo, o clube faz uma boa campanha na Champions e é líder do Grupo D, que ainda conta com Inter de Milão, RB Salzburg e Benfica.

Porém, para a partida deste sábado, o técnico Imanol Alguacil terá que superar alguns desfalques. Andre Silva, Kieran Tierney e Martin Merquelanz, lesionados, estão fora de combate. Mas, o atacante Ander Barrenetxea, que saiu lesionado da partida contra o Rayo Vallecano, deve retornar ao time.

Como chega o Barcelona?

O Barça volta a campo após a derrota no clássico para o líder Real Madrid e precisa se recuperar na competição para voltar a briga pela liderança.

A boa notícia para o técnico Xavi fica por conta de alguns retornos importantes no elenco. Lewandowski, Raphinha e Jules Kounde, que foram desfalque em várias rodadas, voltaram a tempo do clássico contra o Real Madrid, mas foram apenas opções no banco. Para o jogo contra a Real Sociedad existe maior possibilidade de os dois aparecerem na equipe titular. Ao mesmo tempo, Pedri e Frenkie de Jong já retornaram aos treinos e também podem aparecer entre os titulares neste sábado.

Real Sociedad x Barcelona

12ª rodada do Campeonato Espanhol

Data e horário: sábado, 04/11/2023, às 17h (de Brasília)

Local: Reale Arena, em San Sebastián (ESP)

Real Sociedad: Remiro; Traore, Zubeldia, Le Normand, Munoz; Mendez, Zubimendi, Merino; Kubo, Oyarzabal, Barrenetxea. Técnico: Imanol Alguacil

Barcelona: Ter Stegen; João Cancelo, Ronald Araujo, Kounde, Alejandro Balde; Gavi, Oriol Romeu, Gundogan; Raphinha, Lewandowski, João Felix. Técnico: Xavi Hernández.

Onde assistir: ESPN 4 e Star+

