Antes da decisão, Fluminense faz reconhecimento do gramado do Maracanã

Depois das coletivas de Fernando Diniz e Nino, o Fluminense fez o reconhecimento do gramado do Maracanã no fim da tarde desta sexta-feira (3). Os jogadores estiveram em campo e acompanharam de perto o novo corte da grama e as marcações feitas pela Conmebol durante os últimos dias. O Tricolor mede forças com o Boca Juniors neste sábado (4), às 17h (de Brasília), na busca pelo título inédito da competição continental.

O estádio está fechado desde o clássico entre Flamengo e Vasco, realizado no último dia 22, pelo Campeonato Brasileiro. Desde então, a entidade realizou alguns reparos para receber a partida. Antes mesmo da decisão continental, a gestão do Maracanã buscou fazer um tratamento especial no gramado para tentar diminuir os danos.

Procedimento da Conmebol

Nos últimos quarenta e sete dias, a dupla Fla-Flu só fez sete jogos no estádio. Além disso, a Conmebol fez mudanças nas redes e colocou bandeiras personalizadas dos dois clubes nos portões. Apesar do Maracanã ser bem conhecido pelos jogadores tricolores, o reconhecimento do gramado é um protocolo comum das entidades continentais do futebol. Do outro lado, o elenco xeneize também fez o mesmo procedimento durante a tarde desta sexta (3).

O gramado foi alvo de críticas durante a campanha e, inclusive, motivo de multas aplicadas pela Conmebol a dupla Fla-Flu ao longo desta edição da Copa Libertadores. A decisão será em jogo único, conforme o regulamento da Conmebol. Em caso de empate nos 90 minutos, haverá mais trinta de prorrogação. Ao persistir a igualdade no placar, o título será decidido em disputa por pênaltis.

Campanha tricolor

O Fluminense encerrou a primeira fase como líder do Grupo D, com 10 pontos, que era composto também por Sporting Cristal-PER, The Strongest-BOL e River Plate-ARG. Em seguida, no mata-mata, os comandados de Fernando Diniz avançaram diante de Argentinos Juniors-ARG, Olímpia-PAR e Internacional, em dois jogos emocionantes.

Do outro lado, o Boca Juniors somou 13 pontos na primeira fase e por isso será o “mandante” dessa final, mesmo com o jogo sendo no Rio de Janeiro. O time argentino estava no Grupo F com Colo-Colo-CHI, Deportivo Pereira-COL e Moanagas-VEN. Nos jogos eliminatórios, a equipe de Jorge Almirón avançou sem vencer em todas as fases (oitavas, quartas e semi).

