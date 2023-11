Newcastle x Arsenal: escalações e onde assistir

A bola volta a rolar na Premier League. Neste sábado (4), o Arsenal visita o Newcastle, às 14h30, em partida válida pela 11ª rodada do Campeonato Inglês. O duelo coloca frente a frente duas equipes que vivem grandes fases na temporada e brigam na parte de cima da tabela. Dessa forma, o jogo no St James Park terá transmissão ao vivo pela ESPN 4, na TV fechada, e no streaming da Star+.

Como chega o Newcastle?

Em temporada histórica na qual retornou a Champions após 30 anos, o Newcastle é só alegrias para o torcedor. A equipe vem de uma vitória por 3 a 0 sobre o Manchester United, e eliminou o atual campeão na Copa da Liga Inglesa em pleno Old Trafford. Agora, a equipe se prepara para venceu um concorrente direto na parte de cima da tabela da Premier League.

O Newcastle está na 6ª posição da Premier League, com 17 pontos, e precisa da vitória para colar na briga por uma vaga para as próximas competições europeias. Dessa forma, a diferença para o Aston Villa, 5º colocado, é de cinco pontos.

No entanto, o técnico Eddie Howe terá alguns desfalques para a partida deste sábado. Dan Burn, Javier Manquillo, Lewis Miley, Alexander Isak, Sven Botman, Elliot Anderson, Jacob Murphy e Harvey Barnes, todos lesionados, não estão à disposição do treinador.

Como chega o Arsenal?

Invicto na Premier League, o Arsenal conseguiu manter as grandes atuações da última temporada e segue em busca de títulos importantes. Na última rodada, os Gunners atropelaram o Sheffield United, por 5 a 0 no Emirates Stadium, com direito a hat-trick de Nketiah.

No entanto, na partida mais recente da equipe, o time comandado pelo técnico Mikel Arteta foi derrotado por 3 a 1 para o West Ham e acabou sendo eliminado da Copa da Liga Inglesa.

Dessa maneira, o vice-líder da Premier League, com 24 pontos, precisa vencer a partida fora de casa e torcer por uma derrota do líder Tottenham para assumir a liderança do Campeonato Inglês. No entanto, o Arsenal segue com os desfalques de mith Rowe, Thomas Partey, Gabriel Jesus e Jurrien Timber.

Newcastle x Arsenal

11ª rodada da Premier League

Data e horário: sábado, 04/11/2023, às 14h30 (de Brasília)

Local: St James Park, em Newcastle (ING)

Newcastle: Nick Pope; Trippier, Schar, Lascelles, Burn; Longstaff, Bruno Guimarães, Joelinton; Almiron, Calum Wilson e Gordon. Técnico: Eddie Howe.

Arsenal: Raya; Ben White, Saliba, Gabriel Magalhães, Tomiyasu; Odegaard, Jorginho, Declan Rice; Bukayo Saka, Nketiah e Gabriel Martinelli. Técnico: Mikel Arteta.

Onde assistir: ESPN 4 e Star+

