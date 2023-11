Romero recebe homenagem após atingir marca de 250 jogos no Corinthians

O Corinthians homenageou o atacante Ángel Romero, que recentemente completou a marca de 250 jogos pelo clube. O Timão deu uma camisa personalizada com o número para o paraguaio, que tem sido titular com Mano Menezes.

Romero atingiu a marca no dia 30 de setembro, na derrota para o São Paulo por 2 a 1, no Morumbi. A homenagem acabou sendo postergada por conta do momento delicado do Corinthians na temporada 2023. Neste momento, o camisa 11 já tem 257 partidas disputadas.

O paraguaio está em sua segunda passagem pelo Corinthians, onde chegou no início deste ano. Ao todo, são 35 jogos no ano. Na primeira passagem, entre 2014 e 2018, foram 222 partidas. Ele conquistou o Campeonato Brasileiro duas vezes e o Paulista também duas vezes.

Dois oito jogos do Corinthians desde que Mano voltou ao clube, Romero foi titular em cinco. Em duas oportunidades ele balançou as redes: contra São Paulo e Cuiabá. Ao todo, ele tem 37 gols pelo Timão.

