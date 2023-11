Mirassol vence o Sport, ainda sonha e embola luta pelo acesso

Na noite desta sexta-feira (3), o Mirassol derrotou o Sport por 2 a 0, embolando assim ainda mais a briga pelo acesso na Série B do Brasileirão. A equipe paulista chegou aos 57 pontos, passando de nono para sexto lugar na classificação e ficando próximo do G4 da competição. Os pernambucanos dormem em terceiro lugar, com 59 pontos.

Sob muita chuva em Mirassol, o time da casa viu o Sport criar a primeira boa chance do jogo, quando Vágner Love chutou para defesa de Alex Muralha. Aos poucos, os mandantes foram saindo para o jogo, mas só conseguiram abrir o placar no finalzinho da primeira etapa. Após lançamento longo da defesa, Zé Roberto tocou de cabeça e Gabriel se antecipou para tocar por cobertura e fazer 1 a 0.

O gramado encharcado atrapalhou muito as duas equipes, mas o Mirassol aproveitou para aumentar no começo do segundo tempo. Zé Roberto, novamente, entrou pela direita e cruzou na medida para Chico Kim tocar e fazer 2 a 0. O Sport foi com tudo para o ataque, mas parou nas boas defesas de Muralha, que arantia o placar.

Mesmo assim, o Leão conseguiu marcar nos acréscimos, após linha de passe pelo alto, em que Wanderson completou. Ainda houve tempo para mais uma oportunidade dos pernambucanos, em cabeçada de Rafael Thyere, mas novamente Muralha fez uma defesaça e garantiu a importante vitória paulista, que mantém as esperança de um acesso inédito para o Mirassol.

