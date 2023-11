Tempestade antecipa o fim da fanzone da Libertadores em Copacabana

A fanzone da Libertadores instalada na Praia de Copabacana como ponto de encontro dos torcedores nos dias que antecedem a final da competição entre Fluminense e Boca Juniors, neste sábado (4/11) no Maracanã, viveu nesta sexta-feira o seu último dia para visitação. Foi o mais cheio, com presença em massa de torcedores dos times finalistas. O horário do encerramento seria às 22h (de Brasília). Porém, teve de ser antecipado. O motivo: a tempestade e os fortes ventos que varreram a Zona Sul do Rio de Janeiro por volta das 19h45. Com isso, os organizadores avisaram para as cerca de três mil pessoas presentes que deixassem com urgência a fanzone

“Era motivo de segurança. Área aberta, de praia, muita chuva, ventania e inúmeros raios. Tinha de ter uma evacuação imediata” disse um dos seguranças do local.

Fanzone sob chuva

Assim, todos saíram às pressas, mesmo diante de tempestade fortíssima. Antes das 20h30 o local já estava deserto. E o jeito, já que a chuva estava incessante, era procurar nas marquises dos prédios e hoteis das redondezas.

“Tudo bem que era por um motivo justo, mas tivemos de sair quase correndo, muitos atravessando as ruas da avenida podendo escorregar no meios dos carros. Foi até emocionante, mas muito perigoso. Poderia ter uma melhor organização”, reclamou Thiago Oliveira, ao lado da namorada, Carina. Eles se abrigavam em frente a um hotel, enquanto vários outros torcedores corriam para escapar da chuva e da ventania assustadora.

O tempo melhorou muito por volta das 21h. Mas, na fanzone, restavam apenas os funcionários dos quiosques, também encerrando as atividades neste último dia de evento, que transcorreu sem violência. Bem diferente desta quinta-feira, quando ocorreram brigas entre torcedores de Flu e Boca. Desta vez, um fortíssimo policiamento foi visto por toda orla de Copacabana e, principalmente, no raio de 1km da fanzone, no posto 2 da praia e ajudou a manter a calma dos mais exaltados.

Agora, começa a concentração da torcida de Flu e Boca para a final. O jogo às 17h (de Brasília).

