Com dores no joelho direito, Nico Hernández é dúvida no Inter

O defensor Nico Hernández pode ser desfalque do Internacional contra o Cruzeiro, no próximo domingo (5), pelo Brasileirão. O jogador tem dores no joelho direito e, assim, é dúvida para o jogo. Inicialmente, ele seria uma opção para a lateral esquerda e pode acabar substituído por Dalbert.

Dessa forma, o técnico Eduardo Coudet ainda ‘quebra a cabeça’ para montar a equipe que viaja a Belo Horizonte neste sábado. Em outros setores, o volante Rômulo volta a ficar à disposição, enquanto o meia De Pena também deve ficar no banco. Ele se machucou no treino desta sexta, mas não preocupa.

Após seguidos tropeços diante de equipes que lutam contra o rebaixamento, o Internacional tenta recuperar fisicamente seus jogadores. O time está em 13º lugar no Brasileirão, com 39 pontos, mas não vence desde a goleada por 7 a 1, sobre o Santos, há quase duas semanas.

Assim, o provável Inter que enfrenta o Cruzeiro no Mineirão, às 16h, tem Rochet; Bustos, Vitão, Mercado e Nico Hernández (Dalbert); Johnny, Maurício, Aránguiz e Alan Patrick; Wanderson e Valencia.

