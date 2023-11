São Paulo indica Pato fora dos planos para temporada em que terá Libertadores

Alexandre Pato segue em baixa no São Paulo. O atacante, afinal, não foi relacionado pelo quarto jogo seguido no Campeonato Brasileiro. Diante do Cruzeiro, na última quinta-feira (2), ele voltou a ser ausência. O cenário, portanto, se tornou comum, e o clube indica que o atleta deve estar fora dos planos no Morumbi para a próxima temporada.

Aos 34 anos, o jogador não concentrou com o restante do elenco e completou 15 dias sem, ao menos, ser relacionado pelo técnico Dorival Júnior. O mesmo ocorreu nos duelos contra Grêmio, Palmeiras e Athletico-PR.

Apesar de desfalques de peso na frente, com a lesão muscular de Lucas Moura e a cirurgia no tornozelo de Calleri, Dorival sinaliza que não planeja aproveitar Pato, cujo contrato encerra em dezembro deste ano.

A diretoria tricolor trata o assunto com prudência, já que o atacante criou identificação com a torcida. Prova disso é que ele está em sua terceira passagem pelo clube na carreira. Em maio desse ano, ele já assinou um acordo de produtividade com o São Paulo, embora sua estreia tenha sido no empate frente ao Red Bull Bragantino.

Nas últimas 15 partidas, Pato esteve apenas sete vezes entre os relacionados e entrou para atuar em três ocasiões. Foram 31 minutos diante do América-MG, e 20 minutos frente ao Fortaleza.

Alexandre Pato continuou no banco nas reservas contra LDU (ambas pelas quartas de final da Sula), Vasco e Goiás. O técnico são-paulino utilizou todos os atletas reservas com características ofensivas (Michel Araújo, Juan, David e Erison). A exceção foi Pato..

Em entrevistas recentes, Dorival já enfatizou que aguardava uma resposta em campo do atacante para considerar sua atuação em jogo importantes. Sem Pato, o São Paulo venceu o Cruzeiro por 1 a 0 e se distanciou consideralmente da zona de rebaixamento.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.