Guarani só empata e desperdiça chance de colar no G4; Londrina perto da queda

Com o resultado, o Tubarão ocupa a penúltima posição na tabela, com 28 pontos, sete a menos do que a Ponte Preta, primeiro time fora do Z4. Já o Bugre caiu para o oitavo lugar, com 56 pontos, três atrás do pelotão de acesso.

O Londrina volta a campo na próxima sexta-feira (10), quando visita o Vila Nova, às 19h, no estádio OBA, em Goiânia. O Guarani, por sua vez, recebe o Criciúma na terça (14), às 19h, no Brinco de Ouro. Ambos os jogos valem pela 36ª rodada da Segunda Divisão do futebol brasileiro.

