Brasil x Chile, Final do Pan: Onde assistir, escalações

Brasil e Chile decidem, neste sábado (4/11), às 20h (de Brasília) a medalha de ouro do futebol nos Jogos Pan-Americanos de Santiago-2023. As seleções vão para a decisão com campanhas 100%. Afinal, o Brasil venceu EUA (1 a 0), Colômbia (2 a 0) , Honduras (3 a 0) e México (1 a 0). Já o Chile, por sua vez, bateu México (1 a 0), Uruguai (1 a o), República Dominicana (5 a 0) e, na semifinal, fez 1 a 0 nos EUA.

Esta será a reedição da final de 1987, em Indianápolis, quando o Brasil levou a melhor vencendo por 2 a 0 (gols de Washington do “casal 20” e de Evair). Esta foi a última conquista do Brasil em Pan. Assim, a Seleção tentará, neste sábado, acabar com um jejum de 36 anos sem o ouro no futebol masculino. Caso vença, o Brasil, que está representado por um time sub-23, levará o penta já que ganhou ouro nas edições de 1963, 1975, 1979, além de 1987. O Chile busca o primeiro título.

Onde assistir

A Cazé TV e o Canal Olímpico do Brasil transmitem a final a partir das 20h (de Brasília).

Como está o Brasil

Ramon Menezes deverá ter a volta de dois titulares que não enfrentram o México. Matheus Dias se recuperou de dores musculares e Matheus Nascimento, que se livrou de uma enxaqueca. Assim, eles devem voltar ao time titular. Sobre a final, Ramon espera um bom jogo dos Canarinhos, mesmo respeitando a força do Chile e, principalmente, a presão que a torcida fará apoiando a seleção da casa.

“A gente está chegando em uma final muito forte, mas acreditando sempre. Desde o dia da apresentação na Granja, a gente acreditou que poderia fazer essa final. O Chile é um grande adversário. Tive a oportunidade de ver esta seleção contra a República Dominicana e sei da sua força. Além disso, será uma atmosfera diferente de jogo. Com casa cheia, com a torcida empurrando. Mas a gente está muito preparado”, disse Ramon Menezes ao site oficial da CBF.

Como está o Chile

O Chile no Pan é treinado pelo mesmo técnico da seleção principal: Eduardo Berizzo. Muito questionado pela má campanha chilena nas eliminatórias, o trreinador vê, com a possibilididade do ouro inédito, conseguir aliviar um pouco da pressão que vem sofrendo. Para esta partida, ele manterá a base que vem colecionando vitórias, seguindo assim com esquema com quatro defensores e apostando na qualidade de seu quarteto ofensivo, principalmente o habilidoso Pérez.

BRASIL X CHILE

Jogos Pan-Americanos-2023 – Final

Data e horário: 20h (de Brasília)

Local: Estádio Sausalito, Viña del Mar (CHI)

BRASIL: Mycael; Miranda, Arthur Chaves, Michel e Patryck; Matheus Dias, Guilherme Biro, Marquinhos, Igor Jesus e Pirani; Matheus Nascimento. Técnico: Ramon Menezes

CHILE: Brayan Cortés; Loyola, Villagra, Zaldivia e Gutiérrez; Vicente Pizarro, Canales e César Pérez; Maxi Guerrero, Damián Pizarro e Alexander Aravena. Técnico: Eduardo Berizzo

