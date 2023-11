Adriano Imperador marca presença no GP Brasil de Fórmula 1

Adriano Imperador, nome histórico do futebol brasileiro, marcou presença no Autódromo de Interlagos nesta sexta-feira (3). Ele foi o convidado da Federação Internacional de Automobilismo (FIA) para os eventos que envolvem o Grande Prêmio do Brasil de Fórmula 1, que ocorre no local durante este fim de semana.

E, de fato, o antigo atacante de Flamengo, Corinthians e Inter de Milão não passou batido. Num dos momentos mais notáveis de sua passagem por Interlagos, ele entregou o troféu de pole position para o holandês Max Verstappen. Na classificação, ele fez o tempo mais rápido e largará na frente na corrida, que acontece no domingo. Ele, aliás, já é o campeão da temporada na F1.

Mas, anteriormente, Adriano Imperador esteve envolvido em outra ações. Muito assediado especialmente pelos italianos, ele visitou os boxes da equipe Ferrari e tirou fotos com o espanhol Carlos Sainz, piloto da escuderia. Ademais, deu alguns autógrafos e foi tietado por membros das equipes dentro do paddock.

