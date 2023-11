Cano e a chance de virar um deus tricolor na final entre Boca x Fluminense; veja Raio-X

Ídolo ele já é. Não há dúvidas que Germán Cano, de 35 anos, conquistou o coração dos tricolores, especialmente dos mais jovens e crianças, que não param de fazer o “L”. Porém, mais do que isso, o artilheiro argentino pode atingir outro patamar neste sábado, na final da Libertadores, entre Fluminense x Boca: o de um deus tricolor, se tornando, para alguns, o maior ídolo da história do clube. Afinal, ele encerraria o torneio como herói e artilheiro do título mais esperado pela torcida.

“É difícil ganhar a Copa Libertadores. Tem muitos times bons na América do Sul e só um consegue ganhá-la. Esse troféu está faltando para o Fluminense, mas acho que temos tudo para fazer um bom jogo e gravar o nome do clube nele. Seria uma honra, um motivo de muito orgulho, porque sabemos como isso ficaria registrado na história do Fluminense. Seria realmente maravilhoso, porque demoramos muito tempo para chegar até aqui. Às vezes as coisas levam mais tempo do que você gostaria, mas todos nós estamos curtindo. Com muita dedicação e trabalho duro, conseguimos alcançar essa final.”, disse Cano ao site da Fifa.

Cano já foi bicampeão Carioca pelo Fluminense e agora busca um título muito mais “pesado”, aquele que seria o mais importante da história do clube. Com as ótimas atuações nesta Libertadores, Cano é cotado para ser eleito o “Rei da América”, tradicional prêmio oferecido pelo jornal “El País”, do Uruguai, ao melhor jogador do torneio.

Cano já fez incríveis 36 gols nesta temporada e também soma três assistências. Ele é o artilheiro isolado da Libertadores com nada menos do que 12 gols em 11 gols. Ou seja, média acima de um gol por partida.

Os números de Cano, possível Rei da América, na Libertadores 2023

Jogos disputados: 11

Gols marcados: 12

Assistências: 2

Cartões amarelos: 2

Chances convertidas em gol: 24%

Toques na bola, em média, por jogo: 29,1

Finalizações por jogo: 4,5

Cano se destacou em vários jogos nesta Libertadores. Entre as melhores atuações podemos apontar: a estreia com vitória e dois gols dele sobre o Sporting Cristal; a goleada sobre o River Plate, por 5 a 1, com três gols do artilheiro; e os jogos contra Olimpia e Internacional. Contra o time paraguaio o camisa 14 fez três gols, um na ida e dois na volta. Já diante do Colorado mais brilho: dois gols fundamentais no jogo de ida e o gol da classificação na partida de volta. Ou seja, sobrou!

Cano tem contrato com o Fluminense até o fim de 2025.

