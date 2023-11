Após barração de Léo, Vasco sustenta apenas dois ‘intocáveis’ em 2023

Contratados pelo Vasco no início da temporada, Léo Jardim, Lucas Piton e Léo se tornaram referências no time titular por dez meses, mesmo com a situação delicada da equipe no primeiro turno do Campeonato Brasileiro. No entanto, o zagueiro perdeu seu posto de titular para Maicon na última rodada e amargou, pela primeira vez, o gostinho de ser reserva desde que chegou ao clube.

Enquanto isso, o goleiro e o lateral-esquerdo mantém-se como os únicos nomes que, em todo o ano de 2023, seguem como titulares. O primeiro, aliás, só não atuou nos amistosos de pré-temporada e nos primeiros três jogos do Carioca, já que chegou ao clube no fim de janeiro. Neste período, por sinal, Ivan e Halls tiveram chances, mas depois só esquentaram o banco.

No total, portanto, Léo Jardim disputou 40 dos 43 jogos do Vasco em que esteve à disposição. Ou seja, é um dos grandes pilares desta equipe, com atuações cada vez mais decisivas na luta contra o rebaixamento. O mesmo vale para Piton, que tomou conta da lateral esquerda. O ex-jogador do Corinthians, de 23 anos, entrou em campo em 42 partidas e tem o melhor índice de cruzamentos certos no Brasileirão.

Léo também tem números de destaque

Reserva de Maicon na vitória sobre o Cuiabá, na última quinta, na Arena Pantanal, Léo precisará correr atrás da titularidade no último mês do ano. O zagueiro, que foi capitão até a chegada do chileno Medel, disputou 41 partidas. Ele, aliás, foi um dos grandes destaques do Cruz-Maltino no Carioca. No primeiro turno do Brasileirão também foi um dos poucos nomes que se salvaram.

As fortes críticas ao camisa 3 aumentaram na derrota para o Internacional, em São Januário em 26 de outubro. Léo teve que lidar com vaias de uma parte dos torcedores, que por algumas vezes, logo depois, foram abafadas por aplausos. O descontentamento dos vascaínos, por outro lado, ganhou eco na escolha do treinador Ramón Díaz, que optou por Maicon, que evoluiu e errou muito pouco quando acionado.

