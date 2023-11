Boca x Fluminense: homem de confiança de Diniz, Keno busca a ‘Glória Eterna’; veja números dele

Um coadjuvante digno de Oscar. Esse é o papel exercido por Keno no Fluminense. Enquanto Cano brilha com gols, o camisa 11 e ponta esquerda tem um papel tático fundamental, criando espaços, chances de gol, auxiliando na marcação e muito mais. A Libertadores é um título que o jogador de 34 anos ainda busca na carreira. Bicampeão brasileiro, campeão da Copa do Brasil e do Campeonato Mineiro, Keno pode, enfim, conquistar a “Glória Eterna” e enriquecer sua sala de troféus.

Keno é um dos homens de confiança de Diniz no Fluminense. Não à toa, ele já atuou em 45 jogos na temporada. Já são 11 assistências e cinco gols na temporada. Ou seja, trata-se de um jogador que pode fazer a diferença na final da Libertadores, neste sábado, 4, diante do Boca Juniors, no Maracanã.

“Ele consegue jogar aberto e fechado. Sabe recuar e jogar, às vezes, como meia. Então ele ficou um jogador muito mais completo, tanto na parte defensiva como ofensiva. Não ficou aquele jogador que é marcado só por aquela jogada, inclusive a jogada do gol que a gente fez hoje. Ele consegue fazer muito mais do que aquela jogada típica do ponta esquerda”, elogiou Diniz ao falar sobre Keno, recentemente.

Os números de Keno na Libertadores 2023

Jogos disputados: 9

Assistências: 3

Minutos em campo: 681

Dribles certos, em média: 61%

Bolas recuperadas por jogo, em média: 3,3

Finalizações por jogo, em média: 1,6

Números do Sofascore

Keno tem contrato com o Fluminense até o fim de 2025.

