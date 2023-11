Coritiba x Goiás: onde assistir, escalações e arbitragem

Em partida válida pela 32ª rodada do Brasileirão, Coritiba e Goiás medem forças, neste domingo (05), às 18h30, no Couto Pereira. O embate, vale lembrar, reúne duas equipes que brigam contra o rebaixamento. A situação do Coxa é ainda pior, afinal, os paranaenses estão em penúltimo, com 23. Já o Esmeraldino encontra-se em 18º, com 32.

O primeiro fora da zona de rebaixamento é o Cruzeiro, com 37. A Raposa, porém, tem um jogo a menos. Logo acima dela aparecem Corinthians e Bahia, também com 37, mas já com 31 jogos. A zona de rebaixamento ainda tem o Vasco, com 34. Dessa forma, o Coxa será rebaixado matematicamente com mais duas derrotas.

Como chega o Coritiba

Os laterais Natanael e Hayner voltam ao Coritiba após cumprirem suspensão contra o Grêmio. Falando em suspensão, quem não joga é o atacante argelino Slimani, expulso na derrota de 2 a 1 para o Tricolor Gaúcho. Dessa forma, o treinador Thiago Kosloski deve escalar Garcez em seu lugar.

Como chega o Goiás

O Goiás conta com o retorno do zagueiro Bruno Melo, que cumpriu suspensão na derrota de 2 a 0 para o Red Bull Bragantino. Por outro lado, o treinador Armando Evangelista não terá o meia Palacios, que recebeu o terceiro cartão amarelo.

CORITIBA x GOIÁS

32ª rodada do Brasileirão Série A

Data e horário: 5/11/2023, às 16h (de Brasília)

Local: Couto Pereira, em Curitiba (PR)

Coritiba: Gabriel Vasconcelos; Natanael, Thalisson Gabriel, Henrique e Victor Luis; Willian Farias, Matheus Bianqui e Sebastian Gomez; Marcelino Moreno, Robson e Garcez Técnico: Thiago Kosloski

Goiás: Tadeu; Maguinho, Lucas Halter, Bruno Melo e Hugo; Willian Oliveira, Morelli e Guilherme; Vinícius, Matheus Babi e Allan Técnico: Armando Evangelista

Árbitro: Rafael Klein (RS)

Auxiliares: Nailton Júnior de Souza (CE) e Maurício Coelho da Silva (RS)

VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (Fifa-SP)

