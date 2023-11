É hora de saber em qual prateleira colocaremos o Fluminense de Diniz

Finais não tem meio termo. Ou se conquista ou se chora. Neste sábado (4/11), no Maracanã, contra o Boca Juniors, saberemos como será o desfecho do Fluminense de Fernando Diniz em 2023. Do encanto de abril e maio à gangorra atual, Diniz e seus comandados já conquistaram um espaço na história do Fluminense. Mas a taça da Libertadores pode alça-los ao posto mais alto no clube.

Na história do Fluminense há grandes times que venceram e que perderam. A Máquina de 1975 e 1976 com Rivellino, Carlos Alberto Pintinho, PC Caju… até hoje está na lembrança como um dos maiores times do Tricolor. Mesmo após a frustração dos torcedores com a conquista de “apenas” dois títulos Cariocas.

O time de Renato Gaúcho, Thiago Neves, Conca, Dodô, Washington, Thiago Silva… vice-campeão da Libertadores em 2008, é outro sempre celebrado, mas marcado pela derrota doída para a LDU nos pênaltis, no Maracanã.

