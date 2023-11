Boca Juniors x Fluminense, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 14h30

Chegou o dia da grande final da Libertadores-2023 entre Boca Juniors e Fluminense. O duelo deste sábado, às 17h (de Brasília) promete parar toda a América do Sul. Coloca lado a lado o gigante argentino, que busca o sétimo caneco da competição, e o Tricolor, um titã brasileiro que tenta a sua primeira conquista, após bater na trave em 2008.

Este jogo que vale a “Glória Eterna”, terá uma cobertura do tamanho de sua importância na Voz do Esporte. Afinal, a cobertura começa às 14h30 com um pré-jogo que vai deixar você informado sobre todos os detalhes e trará curiosidades desta final e dos times concorrentes

A cobertura terá Ennio Ricanelo na narracão, comentários de Figueireedo Junior e João Miguel e reportagens de Pedro Rigoni (com o Fluminense e também com o plantão) e Rogério Souza, com todas as notícias do Boca Juniors.