Messi fecha as portas ao futebol europeu: ‘Não voltarei’

Findou-se a era Messi no futebol europeu. Depois de defender o Barcelona por 21 anos e o Paris Saint-Germain por duas temporadas, o melhor jogador do mundo fechou as portas ao Velho Continente, neste sábado (4), em entrevista à renomada revista “France Football”. Nesta semana, aliás, o craque argentino já tinha descartado um retorno ao Barça.

“Se o futebol europeu está fechado para mim? Sim. Não está previsto nenhum empréstimo. Graças a Deus tive uma carreira extraordinária na Europa e ganhei tudo o que sonhei. Agora que decidi jogar nos Estados Unidos, não voltarei. Claro que sentirei falta, para o resto da minha vida, de um jogo de Champions ou na Liga Espanhola, jogos com um sabor especial. Mas aproveitei ao máximo que pude, por isso, não sinto nenhuma frustração”, ponderou.

Hoje, Messi está feliz consigo mesmo atuando pelo Inter Miami, da Major League Soccer (MLS), a liga profissional dos Estados Unidos. O astro de 36 anos tem contrato com a franquia da ensolarada Flórida até 2025. Ou seja, ainda conta com tempo de sobra para deixar o Tio Sam boquiaberto com suas jogadas geniais.

“Sempre disse que não pensava no futuro, avanço no dia a dia. Não sei quanto mais tempo vou jogar. Quero continuar até sentir que não dá mais, conforme minha condição física não me permite mais jogar como eu gostaria”, acrescentou Messi, em um pensamento melhor do que a palestra inteira de um coach.

