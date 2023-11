Com gol de Bruno Fernandes no fim, United vence Fulham

Com gol de Bruno Fernandes aos 45 minutos do segundo tempo, o Manchester United venceu o Fulham, em Londres, neste sábado de manhã (04). O jogo, vale lembrar, foi válido pela abertura da 11ª rodada do Campeonato Inglês, a Premier League.

Com o resultado, o Manchester United subiu para a sexta posição, com 18 pontos, oito atrás do líder Tottenham. Os Red Devils encontram-se atrás ainda do Arsenal, Manchester City, Liverpool e Aston Villa, com 24,24, 23 e 22 pontos, respectivamente. Todos eles, vale lembrar, ainda jogam na rodada. Já o Fulham encontra-se em 14º, com 12 pontos.

O Manchester United foi melhor no primeiro tempo e até chegou a balançar as redes, com McTominay, aos oito. O tento, porém, foi anulado por impedimento. O United ainda teve outras boas chances na primeira etapa. Já na segunda, o domínio foi maior do Fulham, que exigiu boas defesas de Onana. Apesar disso, quem fez o gol da vitória foi Bruno Guimarães, em um belo chute da entrada da área.

Próximos compromissos

O Manchester United volta a campo agora contra o Copenhague, na próxima quarta-feira (08), às 17h, fora de casa. O jogo, vale lembrar, é pela quarta rodada da Champions League. O time inglês aparece em terceiro, com três pontos, enquanto os dinamarqueses são os lanternas, com um ponto.

Já pelo Campeonato Inglês, o time de Erik Ten Hag recebe o Luton Town no próximo sábado (11), às 12h. Já o Fulham, que não disputa competição continental, visita o Aston Villa no domingo (12).

Veja aqui a tabela de classificação do Campeonato Inglês

Jogos da 11ª rodada da Premier League

Sábado (4/11)

Fulham x Manchester United

Brentford x West Ham – 12h

Manchester Vity x Bournemouth – 12h

Sheffield United x Woilverhampton – 12h

Burnley x Crystal Palace – 12h

Everton x Brighton – 12h

Newcastle x Arsenal – 14h30

Domingo (5/11)

Nottinhgham Forest x Aston Villa – 11h

Luton Town x Liverpool – 13h30

Segunda-feira (6/11)

Tottenham x Chelsea – 17h

