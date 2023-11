Como o Santos conseguiu um acordo com o STJD para jogar com público

O Santos terá um aliado importante para livrar-se de vez da zona de rebaixamento: sua torcida. Afinal, nos bastidores, o clube conseguiu evitar que os portões da Vila Belmiro estivessem fechados em dois jogos nesta etapa final do Campeonato Brasileiro. Assim, para consolidar este cenário favorável, o departamento jurídico teve que entrar em ação.

O STJD (Superior Tribunal de Justiça Desportiva), no dia 14 de setembro, puniu o Peixe com dois jogos sem torcida e aplicou sobre o Alvinegro Praiano uma multa de R$ 36 mil por objetos arremessados no gramado na Vila, durante a vitória sobre o Grêmio por 2 a 1, de virada, no dia 20 de agosto, pela 20ª rodada do Brasileirão.

No entanto, o Santos, primeiro, conseguiu um efeito suspensivo. Depois, segundo o site “Diário da Vila”, retirou a pauta duas vezes do STJD. Como? Com um recurso jurídico, a transação disciplinar.

Inserida no Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD) através da Resolução CNE nº 29/2009, o artifício equivale a uma transação penal. Ou seja, uma espécie de termo de ajustamento de conduta. Ela permite a celeridade processual e redução de custos a quem cometeu o dano.

Importante: a transição disciplinar não é cabível quando o denunciado já tenha se beneficiado da medida dentro de um período de 360 dias antes da infração.

No caso do Santos

Esta transição é, também, um acordo com a Procuradoria e homologado pelo auditor. Cerca de 50% do valor das multas vão para entidades de caridade. O Santos, então, vai pagar R$ 150 mil ao STJD (R$ 75 mil por cada jogo), além dos R$ 36 mil de multa que foi mantida pela Justiça Desportiva.

No momento, o Santos é o 15º lugar do Brasileiro, com 37 pontos, três acima da temida zona de rebaixamento.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.