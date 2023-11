Flamengo não terá Gabigol e Wesley contra o Fortaleza

O Flamengo ganhou dois desfalques para a partida contra o Fortaleza, neste domingo (05): o atacante Gabigol e o lateral-direito Wesley. O jogo, vale lembrar, será realizado às 16h, pela 32ª rodada do Brasileirão, na Arena Castelão, na capital cearense.

O atacante está com dores no adutor da coxa direita e precisará passar por exames. Já o lateral-direito está com gastroenterite. Vale lembrar que Gabigol foi reserva no último jogo do Flamengo, a derrota de 2 a 1 para o Santos, enquanto Wesley foi titular.

Gabigol, porém, tinha chances de ser titular neste final de semana, afinal, Bruno Henrique está suspenso, por ter sido expulso, assim como Gerson. Além deles, David Luiz e Allan também não jogam, lesionados. Por outro lado, o treinador Tite conta com os retornos do volante Pulgar e do meia Everton Ribeiro, que cumpriram suspensão na rodada passada.

Dessa forma, a provável escalação do Flamengo para encarar o Fortaleza tem Rossi; Wesley, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Thiago Maia, Pulgar e Arrascaeta; Luiz Araújo, Everton Cebolinha (Everton Ribeiro) e Pedro.

O Flamengo, vale lembrar, está em sexto lugar no Brasileirão, com 50 pontos, nove atrás do líder Botafogo. Os dois times, porém, têm só 30 jogos. Entre eles, aparecem Palmeiras (56), Bragantino (55), Grêmio (53) e Atlético-MG (52). Desses, o Braga tem 30 jogos, que é justamente contra o Fla. O embate será realizado no dia 23 de novembro.

