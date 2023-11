Corinthians vence Palmeiras na ida da semifinal do Paulistão

Com gol da zagueira Mariza, o Corinthians derrotou o Palmeiras por 1 a 0, pela ida da semifinal do Campeonato Paulista Feminino. O confronto foi disputado no Jayme Cintra, em Jundiaí, com mando do Verdão.

O confronto da volta será realizado no dia 12 de novembro, às 11h, na Neo Química Arena. Na outra chave, vale lembrar, estão Santos e São Paulo, que medirão forças nas duas próximas segundas-feiras, dias 06 e 13 de novembro.

Curiosamente, há menos de um mês, Corinthians e Palmeiras decidiram a Libertadores Feminina. Na Colômbia, o Timão venceu por 1 a 0. Ainda neste ano, a equipe alvinegra também foi campeã da Supercopa e do Campeonato Brasileiro, em cima de Flamengo e Ferroviária, respectivamente.

(Re)estreia no Corinthians

Vale lembrar que este é o primeiro jogo do Corinthians sob o comando do interino Rodrigo Iglesias, que assume após a saída de Arthur Elias para a Seleção Feminina. Vale lembrar que os dois se conhecem muito bem, afinal, trabalharam juntos no próprio Timão e repetem a dobradinha no Brasil. Rodrigo, vale lembrar, já comandou o Corinthians em outras 12 oportunidades, com 11 vitórias, uma derrota, 48 gols feitos e 6 sofridos.

