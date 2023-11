Botafogo vira a chave, e torcida reúne forças para se motivar. Veja posts

Foram dois dias de lamentos, mas o Botafogo começou a levantar a cabeça após sofrer a virada histórica para o Palmeiras, na última quarta-feira. O time voltou a treinar no CT Lonier e vê a torcida se reaproximar através da motivação nas redes sociais.

Após a segunda derrota consecutiva, afinal, o Glorioso mantém três pontos de vantagem na liderança. Porém se vê em situação cada vez mais difícil para conquistar o título com a aproximação de Palmeiras e Red Bull Bragantino.

Uma publicação compartilhada por Botafogo F.R. (@botafogo)

Pouco a pouco, os posts, que eram de críticas e desânimo, se encheram de energia para continuar a batalha a caminho do título que não vem há 28 anos. O próximo duelo é contra o Vasco, segunda-feira, às 19h, em São Januário. Dependendo dos resultados da rodada, aliás, o Botafogo pode voltar a ter seis pontos de vantagem na ponta ou ver o Palmeiras igualar – ainda que o Alvinegro tenha um jogo a menos.

Acredito! Só q os jogadores precisam tomar vergonha na cara pra ontem, aquele 2° tempo simplesmente não existe, o Botafogo q eu conheço é o do 1° tempo, naquele time eu acredito pro título — Luan Rio (@LuanRio3) November 3, 2023

Enquanto houver qualquer tipo de chance matemática, eu continuarei acreditando

Assim como fiz em 2020/21 quando ainda tinha chance matemática de não cair, eu acreditei até ser decretado de fato

Não vou largar de mão

Continua líder, e com vantagem — Caio ★彡 (@CNobrega13) November 3, 2023

Já deram a emoção que o sistema tanto queria no campeonato. Agora é cada um fazendo a sua parte e ganhar esse título. Nós confiamos em vocês. — Rod Marinho ★彡 (@rod_mar82) November 4, 2023

Apoio infantil a Tiquinho

O apoio após o baque da última derrota vem surgindo de todas as frentes. Por exemplo, a torcedora mirim, Valentina Ferro, que se tornou um dos símbolos do Botafogo na temporada, fez um vídeo emocionante (veja abaixo) para reforçar seu amor por Tiquinho Soares.

O centroavante, artilheiro do Brasileirão com 16 gols, perdeu um pênalti quando a equipe vencia o Palmeiras por 3 a 1 e, com isso, se tornou um dos vilões do cenário atual. Agora, por sinal, tem seu posto de goleador da competição ameaçado por Paulinho, do Atlético-MG.

Uma publicação compartilhada por Valentina Ferro Ramos (@valentinaferroramos)

